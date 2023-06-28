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В Росатоме рассказали об итогах работы ветроэнергетического сектора компании

Ветропарки Росатома выработали более миллиарда кВт*ч электроэнергии в этом году

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Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Выработка ветроэлектрических станций АО «НоваВинд» (ветроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») за первые шесть месяцев 2023 года составила 1,1 млрд кВт*ч. Об этом сообщает пресс-служба «Росатома».

При этом за год этот показатель увеличился на 110 млн кВт*ч: в первом полугодии 2022 года выработка составляла более 987 млн кВт*ч.

«Работа всех ВЭС за полгода позволила не допустить выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме более 380 тыс. тонн эквивалента СО2», — уточнили в пресс-службе.

Как рассказали в «Росатоме», с начала работы первой ветроэлектрической станции Росатома 1 марта 2020 года до конца второго квартала 2023 года ВЭС выработали порядка 4,5 млрд кВт*ч электроэнергии. При этом за счет ввода в эксплуатацию в 2023 году Берестовской и Кузьминской ВЭС темп прироста накопленной выработки увеличился на 25%.

Отмечается, что показатель выработки 2023 года учитывает работу восьми введенных в эксплуатацию ВЭС общей мощностью 880 МВт в Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области.

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