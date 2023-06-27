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Суд в Москве начал банкротство «Связного»

РИА Новости: Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства ретейлера «Связной»

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы приступил к первому этапу процедуры банкротства российского сотового ретейлера «Связной» по собственному заявлению сети, сообщает РИА Новости. Отмечается, что введена процедура наблюдения.

«Признать заявление… обоснованным… Ввести… процедуру наблюдения», — огласил судья Вячеслав Фролов.

В феврале сам «Связной» сообщил, что собирается обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением в связи с появлением «признаков банкротства».

3 марта арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление индивидуального предпринимателя из Мордовии Петра Колотилина, требующего признать банкротом ретейлера «Связной».

«Связной» является технологическим ретейлером, в России насчитывается более 2,6 тыс. его магазинов в 1100 городах.

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