Суд в Москве начал банкротство «Связного»

Арбитражный суд Москвы приступил к первому этапу процедуры банкротства российского сотового ретейлера «Связной» по собственному заявлению сети, сообщает РИА Новости. Отмечается, что введена процедура наблюдения.

«Признать заявление… обоснованным… Ввести… процедуру наблюдения», — огласил судья Вячеслав Фролов.

В феврале сам «Связной» сообщил, что собирается обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением в связи с появлением «признаков банкротства».

3 марта арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление индивидуального предпринимателя из Мордовии Петра Колотилина, требующего признать банкротом ретейлера «Связной».

«Связной» является технологическим ретейлером, в России насчитывается более 2,6 тыс. его магазинов в 1100 городах.