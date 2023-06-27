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«Косметика и кондитерская»: стало известно, на чем зарабатывают дети Жукова и Джигана

«КП»: 11-летняя дочь рэпера Джигана зарабатывает до 18 тысяч рублей в неделю на продаже косметики

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iamgeegun/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дочь рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой Ариела в свои 11 лет уже запустила собственное дело, сообщает kp.ru.

По данным газеты, она зарабатывает порядка 15-18 тыс. рублей в неделю.

«Я делаю бьюти-боксы: собираю в наборы косметику, всякие милые штучки и продаю. Покупают их друзья и знакомые», — приводит издание ее слова.

Самостоятельный заработок есть и у троих детей лидера «Руки Вверх» Сергея Жукова и бывшей солистки группы «Сливки» Регины Бурд. Их восьмилетний сын Мирон, например, помогает родителям в их семейной кондитерской.

«Садится с девочками-декораторами за пряники и делает глаза снеговикам. Сколько сделал — столько получил. Вечером выдаем зарплату, образно говоря, 100 рублей: он рад и понимает, что работа оплачивается», — рассказал Жуков.

Его старшие дети — 14-летняя Ника и 13-летний Энджел — играют в государственном театре, где им выплачивают официальную зарплату. Энджел, помимо этого, также занимается озвучиванием сказок и радиопередач. По данным газеты, за 26 программ подросток получил 100 тыс. рублей, большую часть из которых он отдал родителям, а остатки — передал своим бабушкам на отдых.

Блогер Мария Погребняк до этого рассказала, на чем зарабатывают ее дети. Она призналась, что платит сыновьям за успешную сдачу экзаменов.

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