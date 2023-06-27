В Сбере рассказали о перспективах развития долевого страхования жизни

В 2022 году компания «СберСтрахование жизни» переключилась на российский фондовый рынок и стала предлагать клиентам новый принцип инвестирования и формирования портфеля — продукты долевого страхования жизни (ДСЖ), заявил в интервью газете «Коммерсант» вице-президент Сбербанка, генеральный директор «СберСтрахования жизни» Игорь Кобзарь. По его мнению, следующие 10 лет в России будут периодом ДСЖ.

Игорь Кобзарь рассказал, что прошлый год для «СберСтрахования жизни» и всей индустрии был непростым, но компания хорошо сработала и достигла доли рынка в 30%, оставаясь лидером на рынке страхования жизни. Помог показать рост перезапуск продуктовой линейки, в частности, инвестиционных продуктов.

«Год назад мы первыми в индустрии запустили продукт unit-linked (ДСЖ). И с начала этого года среднемесячные продажи выросли более чем в три раза. Суммарная собранная премия «СберСтрахования жизни» по этому направлению уже превысила 25 млрд рублей. Важно, что наше ДСЖ нравится клиентам. У него хорошая ликвидность и доходность», — рассказал Кобзарь.

Он также уточнил, что в среднем доходность по таким продуктам сейчас составляет от 10,6 до 24,5% годовых в зависимости от стратегии.

«Думаю, что следующие 10 лет в России будут периодом долевого страхования жизни», — считает гендиректор страховой компании.

Кобзарь добавил, что сейчас индустрия ожидает принятия закона о ДСЖ, который внесен в Госдуму к первому чтению.

«Мы рассчитываем, что закон будет принят в осеннюю сессию», — уточнил он.

В «СберСтрахование жизни» пояснили, что программа ДСЖ создана на базе действующего законодательства. Минимальный взнос по программе страхования с инвестиционным доходом «Управляемый капитал» от «СберСтрахования жизни» составляет 1,5 млн рублей.