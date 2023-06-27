Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли, чем Польша решила заместить российскую нефть

Bloomberg: польский энергоконцерн Orlen заменит российскую нефть поставками BP

close
100%
Global Look Press

Руководство польской нефтегазовой компании Orlen заменит импорт российской сырой нефти поставками данного энергоресурса со стороны британской фирмы British Petroleum (BP). Соответствующее соглашение уже подписано, сообщает агентство Bloomberg.

Речь идет о ежегодных поставках суммарным объемом до 6 млн тонн, что составляет около 15% спроса на нефть всей группы Orlen. Сырье будет поступать в Польшу с норвежских месторождений, расположенных в Северном море. Нефть будет поставляться через терминалы в Гданьске и Буттингене, уточняется в материале.

«Группа Orlen обеспечила дальнейшие поставки нефти с норвежских месторождений в Северном море. Контракт, который Orlen подписал с BP, предусматривает поставки в общей сложности до 6 миллионов тонн высококачественного сырья в течение года», — заключили в польской компании.

23 июня в рамках 11-го пакета санкций власти Евросоюза (ЕС) запретили импорт нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» — по данному маршруту нельзя будет доставлять сырье в Польшу и Германию. При этом импорт нефти из Казахстана по этой ветке продолжится.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях