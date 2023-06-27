В США раскрыли, чем Польша решила заместить российскую нефть

Руководство польской нефтегазовой компании Orlen заменит импорт российской сырой нефти поставками данного энергоресурса со стороны британской фирмы British Petroleum (BP). Соответствующее соглашение уже подписано, сообщает агентство Bloomberg.

Речь идет о ежегодных поставках суммарным объемом до 6 млн тонн, что составляет около 15% спроса на нефть всей группы Orlen. Сырье будет поступать в Польшу с норвежских месторождений, расположенных в Северном море. Нефть будет поставляться через терминалы в Гданьске и Буттингене, уточняется в материале.

«Группа Orlen обеспечила дальнейшие поставки нефти с норвежских месторождений в Северном море. Контракт, который Orlen подписал с BP, предусматривает поставки в общей сложности до 6 миллионов тонн высококачественного сырья в течение года», — заключили в польской компании.

23 июня в рамках 11-го пакета санкций власти Евросоюза (ЕС) запретили импорт нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» — по данному маршруту нельзя будет доставлять сырье в Польшу и Германию. При этом импорт нефти из Казахстана по этой ветке продолжится.