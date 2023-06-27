Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России предрекли удорожание недвижимости в Москве через несколько месяцев

Аналитик Летенков: цены на объекты недвижимости в Москве вырастут осенью 2023 года

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Приобрести объект недвижимости на московском рынке станет сложнее осенью текущего года. С началом нового сезона цены на столичное жилье станут постепенно расти, приводит слова директора «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерия Летенкова «Лента.ру».

Согласно его прогнозу, к осени 2023-го цены на жилье на столичном рынке недвижимости вернутся к уровням конца 2021-го — начала 2022 года. При этом рост стоимости коснется не только первичного, но и вторичного сегмента.

«<...> если спокойная ситуация сохранится, то осенью будет рост цен (на жилье в Москве — «Газета.Ru») <...> застройщики будут делать снижения на строящиеся объекты, но при этом также они будут провоцировать общий рост цен, который позволит рынку вернуться в ситуацию, когда «вторичка» вернется к положению более дорогой недвижимости по сравнению со строящейся», — заключил Летенков.

20 июня директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец пришел к выводу, что в России сократилась прослойка способных купить жилье. Без ипотеки купить новое жилье могут лишь 5% населения страны, с ипотекой — 10%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях