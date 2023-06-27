В России предрекли удорожание недвижимости в Москве через несколько месяцев

Приобрести объект недвижимости на московском рынке станет сложнее осенью текущего года. С началом нового сезона цены на столичное жилье станут постепенно расти, приводит слова директора «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерия Летенкова «Лента.ру».

Согласно его прогнозу, к осени 2023-го цены на жилье на столичном рынке недвижимости вернутся к уровням конца 2021-го — начала 2022 года. При этом рост стоимости коснется не только первичного, но и вторичного сегмента.

«<...> если спокойная ситуация сохранится, то осенью будет рост цен (на жилье в Москве — «Газета.Ru») <...> застройщики будут делать снижения на строящиеся объекты, но при этом также они будут провоцировать общий рост цен, который позволит рынку вернуться в ситуацию, когда «вторичка» вернется к положению более дорогой недвижимости по сравнению со строящейся», — заключил Летенков.

20 июня директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец пришел к выводу, что в России сократилась прослойка способных купить жилье. Без ипотеки купить новое жилье могут лишь 5% населения страны, с ипотекой — 10%.