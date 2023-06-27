В Китае назвали ложной политику Запада по снижению рисков в экономике

Усилия Запада по снижению рисков и зависимости своей экономики являются ложными, так как мировая экономика является общей, и все развиваются вместе. Об этом заявил премьер-министр КНР Ли Цян на открытии Всемирного экономического форума в северном Китае, передает телеканал France24.

«На Западе некоторые люди рекламируют то, что называется снижением зависимости и снижением рисков. Эти две концепции являются ложным суждением, потому что глобализация такова, что мировая экономика стала общей единицей, где все смешались и развиваются вместе», — отметил Ли Цян.

По его словам, экономики многих стран сейчас тесно переплетены друг с другом. Причем такая ситуация достаточно полезна с глобальной точки зрения.

Он добавил, что экономическое сдерживание со стороны западных стран является ошибочной политикой. При этом Китай старается достичь цели по росту экономики в 5%, но это будет достаточно сложной задачей на фоне снятия строгих правил по защите от коронавируса.

Ранее директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук Кирилл Бабаев оценил зависимость будущего мировой экономики от отношений России и Китая как максимальную. Он добавил, что не преувеличивает значение российско-китайских отношений — от их развития может зависеть не только экономика Евразии, но и всего мира.