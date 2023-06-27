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В Минфине ответили на предложение повысить возраст продажи алкоголя

В Минфине высказались против повышения минимального возраста продажи алкоголя

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Depositphotos

Минфин не поддержал проект повышения минимального возраста продажи алкоголя, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Сазанова.

«В части предложения повысить возраст продажи алкоголя, я считаю, нужно отталкиваться от Конституции РФ», — пояснил Сазанов, указывая, что «по ней человек считается взрослым и в полном объеме приобретает права, свободы и обязанности по достижению 18-летнего возраста», и «такой же принцип должен быть соблюден и в этом вопросе».

Идею повысить возраст продажи алкоголя в России регулярно предлагает Минздрав России — в этот раз министр здравоохранения Виктор Фисенко аргументировал это предложение отсутствием позитивной динамики снижения потребления алкоголя.

Ранее в Госдуме предложили запретить продавать алкоголь в магазинах, расположенных в жилых домах.

Депутаты объясняют свое намерение массовыми жалобами жильцов на такие заведения.

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