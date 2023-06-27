В Минфине ответили на предложение повысить возраст продажи алкоголя

Минфин не поддержал проект повышения минимального возраста продажи алкоголя, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Сазанова.

«В части предложения повысить возраст продажи алкоголя, я считаю, нужно отталкиваться от Конституции РФ», — пояснил Сазанов, указывая, что «по ней человек считается взрослым и в полном объеме приобретает права, свободы и обязанности по достижению 18-летнего возраста», и «такой же принцип должен быть соблюден и в этом вопросе».

Идею повысить возраст продажи алкоголя в России регулярно предлагает Минздрав России — в этот раз министр здравоохранения Виктор Фисенко аргументировал это предложение отсутствием позитивной динамики снижения потребления алкоголя.

Ранее в Госдуме предложили запретить продавать алкоголь в магазинах, расположенных в жилых домах.

Депутаты объясняют свое намерение массовыми жалобами жильцов на такие заведения.