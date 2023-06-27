Стало известно о росте зарплат в сфере производства электроники

Зарплаты сотрудников среднего звена на российских производствах печатных плат, вычислительной техники и электроники в первом полугодии выросли на 20–30%. Однако в отрасли все равно сохраняется дефицит квалифицированных кадров. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные HeadHunter и участников рынка.

По данным HeadHunter, зарплаты операторов линии поверхностного монтажа печатных плат выросли год к году на 20%, до 60 тыс. руб. в месяц. Эксперты рынка считают, что за счет увеличения мощностей по контрактному производству электроники в России в связи с дефицитом кадров средняя заработная плата работников выросла на 20–30% и продолжает расти. Кроме того, наблюдается дефицит ряда сотрудников. Например, среди ручных монтажников не хватает примерно 20% работников, а дефицит управляющих производством доходит до 60%.

Участники рынка указали на то, что раньше ассортимент электроники состоял из зарубежных компонентов, поэтому не было особой надобности в своих специалистах. Теперь, с учетом ухода западных компаний с российского рынка и на фоне множества ограничений по поставкам компонентов в страну, спрос на качественных специалистов резко вырос. При этом есть случаи, когда компании предлагают перевезти работника из одной части страны в другую, оплачивая переезд и снимая квартиры.

Аналитики посчитали, что зарплаты стали расти как из-за роста инфляции, так и из-за дефицита кадров. При этом до конца 2023 года уровень оплаты труда в производстве электроники может вырасти еще на 10-15%. Однако полностью решить проблему не получится, так как колледжи и университеты выпускают недостаточное число специалистов.

В конце мая газета «Известия» писала, что на российском рынке труда сформировались два тренда: избыточная занятость и одновременно дефицит кадров. Экономисты предлагают решить проблему с помощью оргнабора — перераспределения кадров между регионами и секторами.