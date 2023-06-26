Цены на газ в Европе начали расти

Стоимость газовых фьючерсов в ходе торгов 26 июня резко выросла на 8% с начала дня, превысив отметку в $400 за тысячу кубометров. Такая ситуация происходит на фоне опасений трейдеров по поводу ситуации в России. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные лондонской биржи ICE.

В ходе торгов 26 июня цены на газ в Европе резко подскочили — стоимость июльских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF выросла более чем на 8% с начала дня, достигнув отметки в $420 за тысячу кубометров. Однако к 12.00 мск резкий рост замедлился и газовые фьючерсы торговались на уровне $400 за тысячу кубометров.

По данным агентства, такая ситуация сложилась на фоне опасений трейдеров из-за событий в России, которые произошли в выходные дни. При этом авторы статьи прогнозируют, что колебания цен на газовом рынке могут происходить в большом диапазоне на фоне ситуации со стороны ЧВК «Вагнер».

22 июня на сайте Международного рейтингового агентства Fitch Ratings (FR) сообщалось, что в 2023 году средние биржевые цены на природный газ на европейском энергетическом рынке будут находиться в районе $12 за тысячу кубических футов, или $423,6 за тыс. кубометров. При этом в 2024-м средние топливные котировки упадут еще ниже — до $10 за тыс. куб. футов, или $353 за тыс. кубов.