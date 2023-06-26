«Вкусно — и точка» повысила цены на меню в своих кафе

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» повысила цены в своих кафе с 26 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что повышение на некоторые позиции составило порядка 10 рублей. Причиной этого, по данным агентства, стал рост себестоимости продукции.

Как передает корреспондент РИА Новости, с утра понедельника в кафе «Вкусно — и точка» рядом с метро «Улица 1905 года» в Москве круассан с ветчиной и сыром стоит 150 рублей, тогда как на прошлой неделе его цена составляла 139 рублей. Подорожали также чизкейки с разными вкусами со 175 рублей до 185 рублей.

19 июня «Вкусно — и точка» объявила о повышении цен практически на все меню с 26 июня. Как писал Telegram-канал Mash, цены должны будут вырасти на 5 — 8% в связи с повышением стоимости ингредиентов и проблемами с логистикой.

До этого Mash сообщал, что компания «Вкусно — и точка» начнет принимать на работу школьников и мигрантов с заключением трудового договора. Уточнялось, что минимальный возраст приема на работу был снижен с 16 до 15 лет. Подросткам предлагается работать не более пяти смен общей продолжительностью 24 часов в неделю, а в случае совмещения с учебой — не более 12 часов со сменами по 2,5 часа.