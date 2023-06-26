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Топ-менеджер от России в МВФ рассказал о будущем фонда

Директор от России в МВФ Можин: роль фонда должна будет меняться

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Global Look Press

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что роль фонда неизбежно должна будет меняться на фоне фрагментации мировой экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что роль фонда будет меняться, а то с чего «мы начали», имея в виду фрагментацию мировой экономики, повлечет за собой изменения в деятельности организации.

По его словам, фонд «имеет очень много слабостей», хоть и является «главной международной организацией глобального экономического управления».

Представитель России также указал на политизированность совета директоров МВФ и несправедливое распределение голосов в нем, при котором наблюдается «колоссальная перепредставленность Запада».

Ранее Можин заявил, что Вашингтон сам создал такую ситуацию, когда мир начал поиск альтернатив доллару США. 

По его словам, в мире все больше используются другие национальные валюты, в первую очередь, юань КНР. На торговлю в юанях не только с Китаем, но и с третьими странами переходят и Бразилия, и Иран, и Саудовская Аравия.

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