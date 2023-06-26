В России хотят провести аукционы на месторождения ряда дефицитных металлов

Глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров заявил, что агентство планирует в ближайшее время провести аукционы на месторождения марганцевых и хромовых руд, вольфрама, молибдена, титана, урана, а также редких и редкоземельных металлов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ближайшее время планируем проведение аукционов на месторождения марганцевых и хромовых руд, вольфрама, молибдена, титана, урана, а также редких и редкоземельных металлов», — заявил Петров.

Ранее начальник управления нефти, газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева заявила, что объем трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти в России за последние девять лет вырос на 30%, а ежегодный прирост их добычи составил в среднем 16%.

В первой половине ноября 2022 года в пресс-службе Минобрнауки России рассказали, что ученые Сибирского федерального университета (СФУ) разработали математическую модель, описывающую процесс вытеснения нефти из пластов породы.

В середине января в Минэкономразвития сообщили о подорожании добычи и переработки нефти, газа и металлов на территории России.