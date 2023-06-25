Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбербанк снизил курс валют

Сбербанк: 90% валютообменных операций приходится на продажу валюты

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Сбербанк снизил курс валют на 2 рубля в мобильном приложении, повышенного спроса на покупку при этом не наблюдается. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«При этом мы по-прежнему не наблюдаем повышенного спроса, а 90% операций клиентов приходится на продажу иностранной валюты», — указали в банке.

Накануне РИА Новости сообщало, что крупнейшие российские банки резко подняли курсы валют. По данным агентства, доллар во многих банках стоил больше 90 рублей, а евро — свыше 100 рублей. Отмечалось, что самый высокий курс продажи доллара и евро в Росбанке — 105 и 115 рублей соответственно. Дешевле всего валюта стоила в Промсвязьбанке — 84,87 и 93,06 за доллар и евро соответственно.

Обменный курс Сбербанка составлял 88,33 рубля за доллар и 94,16 рубля за евро.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков в беседе с газетой «Известия» отметил, что россиянам сейчас нет смысла снимать наличные в больших объемах, так как на панических настроениях курс валют становится завышенным. По его словам, вполне вероятно, что уже в рабочий день курс валют пойдет вниз.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях