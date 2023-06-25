Сбербанк снизил курс валют на 2 рубля в мобильном приложении, повышенного спроса на покупку при этом не наблюдается. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«При этом мы по-прежнему не наблюдаем повышенного спроса, а 90% операций клиентов приходится на продажу иностранной валюты», — указали в банке.

Накануне РИА Новости сообщало, что крупнейшие российские банки резко подняли курсы валют. По данным агентства, доллар во многих банках стоил больше 90 рублей, а евро — свыше 100 рублей. Отмечалось, что самый высокий курс продажи доллара и евро в Росбанке — 105 и 115 рублей соответственно. Дешевле всего валюта стоила в Промсвязьбанке — 84,87 и 93,06 за доллар и евро соответственно.

Обменный курс Сбербанка составлял 88,33 рубля за доллар и 94,16 рубля за евро.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков в беседе с газетой «Известия» отметил, что россиянам сейчас нет смысла снимать наличные в больших объемах, так как на панических настроениях курс валют становится завышенным. По его словам, вполне вероятно, что уже в рабочий день курс валют пойдет вниз.