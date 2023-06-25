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В России предрекли рост цен на такси в несколько раз

«Известия»: такси в России может подорожать в несколько раз из-за новых правил

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Осенью в России могут заработать новые правила для агрегаторов такси, которые могут повлиять на рост цен за поездки. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно материалу издания, с сентября планируется изменение правил для агрегаторов такси, подразумевающее введение штрафов за передачу заказов водителям без официальной лицензии. Так, для физических лиц штраф может составить до трех тысяч рублей, а для юридических — до 200 тысяч.

По мнению экспертов, которых опросила газета, на фоне нововведений рынок может значительно сократиться, поскольку в настоящее время лицензия на пассажирские перевозки имеется лишь у одного из пяти таксистов. Гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев допустил, что стоимость поездок может увеличиться минимум в два раза. Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов, в свою очередь, счел, что цены могут вырасти пятикратно.

В мае Национальный совет такси попросил администрацию президента (АП) принять меры для снижения стоимости полисов ОСАГО для такси.

С 1 сентября 2023 года в России вступает в силу новый закон о такси. Согласно новым правилам, при отсутствии ОСАГО действующее разрешение на пассажирские перевозки может быть аннулировано.

В апреле в исследовании инвестиционной транспортной компании «ГТК-Холдинг» говорилось, что с начала марта 2022 года по 1 марта 2023 года затраты россиян на такси выросли на 20%.

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