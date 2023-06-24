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В Индии заявили о готовности ведущих корпораций США резко нарастить инвестиции

PTI: Google и Amazon заявили о готовности инвестировать $10–15 млрд в индийский рынок

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Depositphotos

Одни из крупнейших в мире технологических корпораций — американские Google и Amazon — заявили о готовности резко нарастить объемы инвестиций в индийский внутренний рынок. Речь идет о возможных вложениях $10 млрд и $15 млрд соответственно, сообщает местное информационное агентство Press Trust of India (PTI).

Руководство интернет-гиганта проинвестирует денежные средства в «Фонд оцифровки Google для Индии», который был запущен в 2020 году. Эти вложения помогут развитию сектора финансовых технологий местной экономики, а также станут поддержкой для представителей малого и крупного бизнеса азиатской страны, уточняется в статье.

«Для меня было честью встретиться с премьер-министром Моди во время исторического визита в США. Мы поделились с премьер-министром тем, что Google инвестирует 10 миллиардов долларов в фонд оцифровки Индии», — заявил генеральный директор Google Inc. Сундар Пичаи.

В свою очередь, глава Amazon Эндрю Джесси заявил, что компания уже проинвестировала в индийский рынок $11 млрд. По этому показателю американская компания является одним из лидеров и в дальнейшем намерена нарастить объемы вложений.

«Amazon — один из крупнейших инвесторов в Индии. На сегодняшний день мы вложили $11 млрд и намерены инвестировать еще $15 млрд», — заключил он.

22 июня президент США Джо Байден назвал конструктивными переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. На фоне визита индийской делегации в Вашингтон компании из азиатской страны объявили о $2 млрд инвестиций в развитие американского внутреннего рынка.

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