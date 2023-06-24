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В России заявили о скупке инвесторами недостроенных домов на внутреннем рынке

«Этажи»: инвесторы стали массово скупать недостроенные дома на российском рынке

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

За последнее время спрос инвесторов на недостроенные дома на российском внутреннем рынке вырос. Одной из главных причин подобной тенденции стала относительно выгодная цена приобретения подобной недвижимости, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

В крупных российских городах порядка 10% продаваемых частных домов представляют собой недостроенные объекты недвижимости. За последнее время инвесторы стали активнее скупать подобное жилье со скидками. После проведения ремонтных и отделочных работ подобные объекты перепродаются уже с наценкой, уточняется в статье.

«В сегменте загородной недвижимости набирает обороты так называемый флиппинг, когда объекты приобретаются с дисконтом в удовлетворительном состоянии, затем в течение одного-трех месяцев в них проводится подготовка, после чего они реализуются с существенной наценкой. Нередко собственники недостроенных домов заинтересованы в срочной продаже своих объектов из-за большой кредитной нагрузки, возникшей в ходе строительства, поэтому они готовы более активно торговаться», — заключается в материале.

24 июня газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщила, что наибольшая нехватка новостроек на рынке недвижимости Москвы наблюдается в трех округах — Зеленоградском (ЗелАО), Восточном (ВАО) и Юго-Западном (ЮЗАО). В вышеперечисленных округах доля новостроек в суммарном объеме предложения составляет 0,7%, 4,8% и 6,4% соответственно.

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