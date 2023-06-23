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Сбер получил премию Eco Best Award

Сбер получил премию Eco Best Award как лучшая компания в области устойчивого развития

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Пресс-служба Сбера

Сбер стал лауреатом премии Eco Best Award в номинации «Лучшая компания в области устойчивого развития». Жюри высоко оценило проект «ESG-трансформация Сбера как драйвера изменений в области устойчивого развития в стране», сообщает пресс-служба банка.

«Сбер — крупнейший финансовый институт страны и признанный лидер российской ESG-трансформации. Мы активно интегрируем ESG-принципы в свою операционную деятельность и бизнес-модель — способствуем ESG-трансформации клиентов и большое внимание уделяем управлению ESG-рисками. Наш портфель ответственного финансирования имеет устойчивый рост и уже превысил 1,57 трлн рублей», — рассказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

Только за последний год Сбер стал номинантом и победителем 14 престижных российских конкурсов и премий. В ESG-индексе от РБК и НКР Сбер вошел в группу с самыми высокими ESG-показателями.

Премия Eco Best Award — независимая общественная награда, вручаемая за лучшие продукты и практики в области устойчивого развития, в том числе экологии, энерго- и ресурсосбережения.

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