Песков признался, что не знает нюансов иска «Нафтогаза» в отношении РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает нюансов иска «Нафтогаза» к России о взыскании $5 млрд за утраченные активы в Крыму.

«Там же ответчик, я не помню точно, Российская Федерация или «Газпром»? Я просто нюансов не знаю. <..>, поэтому не могу точно ответить на ваш вопрос. В любом случае, все юридические аспекты этого решения будут прорабатываться и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших прав», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее пресс-служба компании «Нафтогаз Украины» сообщила в Telegram-канале, что руководство компании добивается в арбитражном суде в США взыскания с России $5 млрд компенсаций за имущество в Крыму. В компании намерены добиться принудительного исполнения решения на территории тех государств, где находятся активы РФ.

13 апреля глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал решение суда в Гааге о взыскании средств в пользу «Нафтогаза» политизированным и направленным на «легитимизацию разграбления российских активов» за рубежом.