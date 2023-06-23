Европейские страны нарастили запасы газа

В настоящее время уровень запасов природного газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) составляет 75,01% от суммарной вместимости. Этот показатель на 17 процентных пунктов (п.п.) выше традиционного для этого времени года значений, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков Gas Infrastructure Europe (GIE).

При этом темпы закачки топлива в европейские ПХГ по-прежнему уступают стандартным уровням за последние пять лет. Так, за газовые сутки 21 июня резервы удалось увеличить лишь на 0,18 п.п., что стало минимальным значением за последние 56 дней, уточняется в статье.

«Текущий уровень запасов составляет 75,06% — это на 17 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет. За газовые сутки 21 июня резервы удалось увеличить на 0,18 процентных пункта. Это минимальное значение за последние почти что два месяца (56 дней). Темпы закачки по-прежнему заметно уступают обычным уровням за последние пять лет», — заключается в материале.

21 июня агентство РИА Новости назвало тяжелым решение властей Нидерландов закрыть крупнейшее газовое месторождение в Европе. На этом фоне биржевые цены на природный газ на европейской энергетическом рынке резко выросли до $560 за тысячу кубометров — до максимального значения с марта текущего года.