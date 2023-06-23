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Курс турецкой лиры рекордно ослаб к доллару

Курс турецкой нацвалюты к американскому доллару впервые превысил 25 лир

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Lefteris Pitarakis/AP

После решения руководства Центробанка (ЦБ) Турции о почти двукратном поднятии уровня ключевой ставки с 8,5% до 15% годовых курс местной национальной валюты — лиры — продолжил ослабление к американскому доллару. В ходе торгов котировки обновили новый исторический минимум и достигли планки 25,4682 турецких лир за доллар, сообщает РБК-Инвестиции со ссылкой на данные Международного рынка Форекс.

Показатель утренней торговой сессии оказался на 2,3% выше уровня закрытия четверга. При этом чуть позже курс турецкой нацвалюты незначительно укрепился к американской, однако продолжил оставаться выше отметки 25 лир за доллар (25,0835 лир за доллар к 06:56 мск), уточняется в статье.

«Турецкий Центробанк почти вдвое повысил ключевую ставку — с 8,5% до 15%, но курс турецкой лиры отреагировал негативно <...> Котировки упали до нового исторического минимума по отношению к доллару США. На международном рынке Форекс пара доллар/лира впервые поднялась выше 25 лир, на максимуме составив 25,4682 турецких лир за доллар. Это на 2,3% выше уровня закрытия четверга», — заключается в материале.

23 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевых аналитиков сообщила, что для сдерживания курса лиры к доллару местному Центробанку (ЦБ) придется повышать уровень ключевой ставки с нынешних 15% до 25–30% годовых. Местная нацвалюта продолжает терять позиции после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента республики.

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