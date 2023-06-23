«Ъ»: российские потребители не заметили роста производства бензина

На фоне завершения ремонтных работ на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) местные сырьевые компании увеличили производство бензина лишь на 5%. При этом объемы отгрузки топлива на внутренний рынок к настоящему время отстали от плана на 7,5%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевые источники.

При этом за последнее время резко увеличились объемы экспорта российского бензина в зарубежные страны. По сравнению с показателями аналогичного периода 2022-го этот показатель вырос на 53% — до 7,9 тыс. тонн топлива в сутки, уточняется в статье.

«Российские нефтекомпании увеличили производство бензина за 20 дней июня почти на 5% относительно среднего значения за май, до 111,9 тыс. тонн в сутки. Несмотря на это, отгрузки топлива на внутренний рынок росли более медленными темпами (чуть более 3%) и составили 104,3 тыс. тонн в сутки, что на 7,5% ниже как плановых показателей, так и уровня июня 2022 года», — заключается в материале.

22 июня заместитель директора департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики (Минэнерго) России Роман Кабаков заявил, что внутренний рынок бензина России в настоящее время не испытывает дефицита. Производство топлива в стране увеличивается по завершении плановых ремонтных работ на местных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).