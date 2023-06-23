Цветные пластиковые бутылки могут запретить в России

До пяти видов пластиковой упаковки могут запретить в России начиная с 2024 года, а к 2030-му число видов запрещенного пластика может увеличиться до 20. Такие планы уже прописаны в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла», информирует газета «Известия» со ссылкой на презентацию Российского экологического оператора (РЭО).

«Мы выступаем за поэтапный, планомерный переход на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать, а значит, она не будет переполнять полигоны», — заявил глава РЭО Денис Буцаев. По его оценке, нужна постепенность изменений, чтобы в стране появились все необходимые мощности. Это также позволит бизнесу подготовиться к нововведениям.

Основной целью изменений является отказ от неэкологичной тары, которую сложно или невозможно переработать. Бывает, что ее трудно выделить из общего объема мусора либо упаковка состоит сразу из нескольких материалов, которые почти невозможно отделить друг от друга.

Для начала предлагается ограничить использование ПЭТ-бутылок нетрадиционного цвета (отличного от белого, прозрачно голубого, зеленого и коричневого), а также остановить оборот тонкой термоусадочной пленки. Этот материал используется для этикеток, сумок-сеток для овощей, пластикового пакета с донышком дой-пак (например, в них продают кетчупы) и пластиковых капсул для кофе.

Минпромторг предлагает ограничить четыре вида упаковки: разноцветные «кислотные» ПЭТ-бутылки, тонкую термоусадочную пленку, а также тару с этикеткой из ПВХ и упаковку c нерастворимыми клеями.

Ранее сообщалось, что комбинированное воздействие трифенилолова и микропластика на организм оказывает больший токсический эффект, чем каждый загрязнитель по отдельности. Загрязнение окружающей среды пластиком считается одной из наиболее серьезных экологических проблем современного мира. Значительная часть пластикового мусора в конечном итоге оказывается в океане, где многие фрагменты распадаются на более мелкие и образуют микропластик — частицы менее 5 мм длиной. Трифенилолово — это олово-органическое соединение, широко используемое в промышленности, которое также накапливается в водах.