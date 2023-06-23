Минтруд прогнозирует спрос на один миллион кадров для промпроизводства

В стране стремительно увеличивается спрос на труд. Как пишет газета »Известия», всего за два месяца количество вакансий в базе «Работа России» выросло на 12,5%. Максимально быстро растет спрос на работников промышленно-производственного сектора. Каждое третье предложение — 660 тыс. вакантных мест приходится на эту сферу.

Об этом говорит в документе Минтруда. Также в этом секторе растут и зарплаты. Количество вакансий с зарплатой выше 200 тыс. рублей в промышленности почти в 80 раз превышает предложения для работников IT-сферы. В Минтруде считают, что это связано с импортозамещением, которое активно началось в промышленности.

В ведомстве прогнозируют, что в течение ближайших пяти лет для ключевых направлений производственного сектора потребуется еще один миллион сотрудников

К примеру, вакансии для токарей с уровнем дохода 120–150 тыс. рублей есть в Тульской, Архангельской, Свердловской, Московской областях, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе.

В промышленности и производстве более 40,8 тыс. предложений с зарплатой свыше 100 тыс. рублей

Отмечается, что промышленная отрасль переживает наиболее острый этап борьбы за кадры.

Ранее сообщалось, что с января по май 2023 года количество откликов на IT-вакансии в России выросло до 23,4 млн, что на 44% больше результата за аналогичный период прошлого года.