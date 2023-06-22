Процедура банкротства оператора «Северного потока — 2» продлена на полгода

Процедура банкротства Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток — 2», продлена до января 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на торговый бюллетень Швейцарии.

«Начало продления: 10.07.2023. Продолжительность продления: 6 месяцев. Окончание продления: 10.01.2024», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прокуратура Швеции может засекретить часть материалов расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

До этого прокурор Швеции Матс Люнгквист говорил, что власти страны не считают необходимым сотрудничать с Российской Федерацией в рамках расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

В ответ председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что Швеции не разрешают полноценно расследовать взрывы на газопроводах.