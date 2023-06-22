Омбудсмен рассказала о возобновлении производства шебекинских макарон

Предприятие по производству макаронных изделий в Шебекино Белгородской области, которое было приостановлено из-за обстрелов, планирует возобновить работу 1 июля. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе визита в один из пунктов временного размещения для белгородцев, расположенных в Тульской области.

«Макаронная фабрика действительно готовится к запуску с 1 июля, воду подводят, запускают они предприятие», — цитирует ТАСС.

Москалькова отметила, что некоторые предприятия также уже начинают работать, однако прежде всего нужно создать условия для возвращения людей и убедиться, что там безопасно.

Ранее она побывала в Белгородской области, где посетила жителей в нескольких пунктах временного размещения в Белгороде и области.

Как рассказал глава Шебекинского округа Владимир Жданов, город после обстрелов постепенно возвращается к нормальной жизни: почти восстановлено электроснабжение, ведутся работы на газовых сетях, убирают строительный и бытовой мусор.

О начале восстановления Шебекино ранее рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По данным на 16 июня, в Шебекино полностью или частично разрушены 700 частных и 113 многоквартирных домов. Подробнее — в фоторепортаже «Газеты.Ru».