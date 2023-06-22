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В Сбере назвали количество начисленных бонусов «СберСпасибо» за оформленные потребкредиты

Клиентам Сбера вернули 1 млрд бонусов «СберСпасибо» по потребительским кредитам

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Depositphotos

Сбер начислил клиентам, которые оформили потребительские кредиты, уже 1 млрд бонусов «СберСпасибо», сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что кешбэк бонусами «СберСпасибо» в размере 1,5% от процентной ставки по кредиту ежемесячно получают клиенты с подпиской «СберПрайм+», действующей на дату внесения платежа по кредиту. Такие условия доступны клиентам, которые получили кредиты после 10 ноября 2022 года. А с 12 апреля 2023 года кешбэк бонусами также начисляется и клиентам с пакетом услуг «СберПремьер».

«Например, клиент имеет подписку «СберПрайм+» и оформил кредит на 600 тыс. рублей сроком на 5 лет. Процентная ставка на первый месяц составляет 4%, со второго месяца — 13,5%. Ежемесячно клиенту будут начисляться 440 бонусов. За все время пользования кредитом Сбер начислит 26 тыс. бонусов», — пояснили в пресс-службе Сбера.

По словам директора департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, потребительский кредит от Сбера помогает клиентам в самых разных жизненных ситуациях, потому что потратить его можно на любые цели по своему усмотрению.

«Минимальная ставка на первый месяц — 4%, далее — от 12,5%. А с ноября прошлого года мы дополнительно возвращаем 1,5% от ставки по кредиту бонусами «СберСпасибо», — добавил Широков.

Он уточнил, что накопленные бонусы можно потратить у партнеров программы лояльности «СберСпасибо», компенсировать регулярные платежи или обменять на рубли.
В Сбере добавили, что сегодня преимуществами программы лояльности «СберСпасибо» пользуются 67 млн человек.

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