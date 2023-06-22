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В России начали расти цены на комнаты

«Мир квартир»: цены на комнаты в крупных городах РФ выросли до 1,15 млн рублей за полгода

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Цены на комнаты в крупных российских городах за первые шесть месяцев 2023 года выросли в среднем на 4%, до 1,15 млн рублей. Об этом РИА Новости заявили специалисты портала «Мир квартир».

По данным экспертов, комнаты подорожали в 60 городах из 70 исследованных. Наибольший ценовой прирост за полгода наблюдался в Кирове (+25%), Новокузнецке (+23%), Магнитогорске (+21%). В то же время сильнее всего комнаты подешевели в Калининграде (–10%), Махачкале (–8%), Казани (–5%).

Специалисты портала отметили, что в Москве, где стоимость комнат самая большая в стране, цены на них почти никак не поменялись (+0,1%) и остались на уровне 4,1 млн рублей. На втором месте по самой высокой стоимости комнат находится Сочи (3,2 млн рублей). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где за комнату придется отдать 2,7 млн рублей.

По словам гендиректора «Мира квартир» Павла Луценко, стоимость комнат растет вместе с ростом цен на вторичном рынке. Причем быстрее всего цены растут в тех городах, где активно дорожает «вторичка».

В начале июня газета «Коммерсантъ» писала, что цены на квартиры на вторичном рынке в России начали расти в мае. По данным «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам мая составила 126,5 тыс. руб. за квадратный метр. По сравнению с апрелем «квадрат» подорожал на 0,7%.

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