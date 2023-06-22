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В США рассказали о неизбежности роста инфляции в стране

Bloomberg: США не избежали бы высокой инфляции даже при более раннем росте ставки ФРС

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Максим Блинов/РИА «Новости»

США не смогли бы избежать высокой инфляции, даже если Федеральная резервная система (ФРС) стала бы повышать ставку значительно раньше. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на мнение экономистов.

Исследование с использованием модели Bloomberg Economics показало, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в первом квартале 2023 года был бы на 5,9% выше по сравнению с тем же периодом 2022 года в случае, если ФРС начала бы увеличивать размер ключевой ставки во втором квартале 2021 года. В реальности же ФРС начала повышать ставку в первом квартале 2022 года.

Директор Bloomberg по экономическим исследованиям в США Дэвид Уилкокс указал на то, что рекордный рост инфляции в стране все равно бы произошел, даже при более ранней реакции регулятора. Кроме того, для решения сложившейся проблемы ФРС пришлось бы погрузить страну в рецессию.

По данным исследования, при более раннем реагировании ФРС ситуация в 2022 году частично бы поменялась. Например, пик инфляции произошел бы во втором квартале вместо третьего. Кроме того, ее максимальный размер мог составить 7,6%, в то время как он был зафиксирован на уровне 8,6%.

21 июня председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что ФРС США, скорее всего, придется ужесточать свою политику, продолжая повышать уровень процентной ставки из-за роста инфляции в стране.

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