В США рассказали о неизбежности роста инфляции в стране

США не смогли бы избежать высокой инфляции, даже если Федеральная резервная система (ФРС) стала бы повышать ставку значительно раньше. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на мнение экономистов.

Исследование с использованием модели Bloomberg Economics показало, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в первом квартале 2023 года был бы на 5,9% выше по сравнению с тем же периодом 2022 года в случае, если ФРС начала бы увеличивать размер ключевой ставки во втором квартале 2021 года. В реальности же ФРС начала повышать ставку в первом квартале 2022 года.

Директор Bloomberg по экономическим исследованиям в США Дэвид Уилкокс указал на то, что рекордный рост инфляции в стране все равно бы произошел, даже при более ранней реакции регулятора. Кроме того, для решения сложившейся проблемы ФРС пришлось бы погрузить страну в рецессию.

По данным исследования, при более раннем реагировании ФРС ситуация в 2022 году частично бы поменялась. Например, пик инфляции произошел бы во втором квартале вместо третьего. Кроме того, ее максимальный размер мог составить 7,6%, в то время как он был зафиксирован на уровне 8,6%.

21 июня председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что ФРС США, скорее всего, придется ужесточать свою политику, продолжая повышать уровень процентной ставки из-за роста инфляции в стране.