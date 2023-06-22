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Ценам на газ в Европе предрекли резкий спад в 2023–2024 годах

Рейтинговое агентство Fitch резко снизило собственный прогноз по ценам на газ в Европе

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В 2023 году средние биржевые цены на природный газ на европейском энергетическом рынке будут находиться в районе $12 за тысячу кубических футов, или $423,6 за тыс. кубометров. При этом в 2024-м средние топливные котировки упадут еще ниже — до $10 за тыс. куб. футов, или $353 за тыс. кубов, сообщается на сайте Международного рейтингового агентства Fitch Ratings (FR).

Таким образом, аналитики FR значительно (в 1,7 раза) понизили свой предыдущий прогноз по средним биржевым ценам на природный газ на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах. До этого предполагалось, что показатели будут находиться на уровне $20 за тыс. куб. футов ($706 за тыс. кубометров) в 2023-м и на отметке $10 за тыс. куб. футов ($353 за тыс. кубов) в 2024-м, уточняется в материале.

«Мы снизили наши цены на газ в Европе в 2023 и 2024 годах до 12 долларов США за кубометр и 10 долларов США за кубометр соответственно в связи с обильными поставками СПГ (сжиженного природного газа — «Газета.Ru») в регион, сокращением спроса и высокими уровнями хранения (в настоящее время на уровне 69%, что значительно выше сопоставимых периодов), что привело к снижению спотовых цен», — заключается в статье.

21 июня агентство РИА Новости назвало «тяжелым» решение властей Нидерландов закрыть крупнейшее европейское газовое месторождение, расположенное в Гронингене. На этом фоне биржевые цены на природный газ на европейском энергетическом рынке резко выросли до $560 за тысячу кубометров — максимального показателя с конца марта текущего года.

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