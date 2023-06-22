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В России резко вырос спрос на шаурму на фоне подорожания других видов фастфуда

«Ведомости»: продажи шаурмы в России выросли в 2–3 раза на фоне подорожания суши и пиццы

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Depositphotos

За последний год объемы продаж шаурмы у отдельных игроков рынка фастфуда выросли на 100–200%. Динамика объясняется подорожанием других видов «быстрой еды», включая суши, роллы и замороженную пиццу, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные отраслевых компаний.

За пять месяцев текущего года у «Перекрестка» продажи шаурмы составили 590 тыс. штук. Показатель оказался примерно в 2,5 раза больше в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года. Схожие результаты продемонстрировали и другие участники рынка, включая сеть «Донер42» («Додо пицца»), «Самокат», уточняется в статье.

«Сервисы доставки и продуктовые магазины фиксируют рост спроса на шаурму <...> Продажи этого блюда увеличились на 100–200% <...> Представитель ретейлера «Вкусвилл» связал это с удорожанием другого фастфуда — суши и пиццы. Так, спрос на готовые роллы упал на 17%», — заключается в материале.

17 февраля директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала о необычных сочетаниях вина и популярного в России фастфуда. В отношении одного из самых популярных перекусов — шаурмы с курицей — эксперт посоветовала обратить внимание на белые вина.

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