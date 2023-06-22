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В Госдуме рассказали, когда могут быть выданы первые жилищные кредиты под 2% в Арктике

В Госдуме заявили, что первые жилищные кредиты под 2% в Арктике выдадут до конца 2023 года

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Деньги для начала льготной «Арктической ипотеки» под 2% для регионов на севере намерены выделить до конца текущего года. Об этом газете «Известия» заявил депутат Государственной думы Александр Спиридонов после встречи с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым.

«Если все будет выполнено в срок, то первые арктические ипотеки уже могут быть выданы в этом году. Выполнены необходимые расчеты, сумма получилась внушительная: предполагаемое расширение условий программы потребует выделения дополнительного финансирования в размере 148,2 млрд рублей до 2050 года», — сказал он.

Деньги на льготную ипотеку на всю Арктику собираются заложить в бюджете до 2025 года.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский также не исключил запуск новой льготной ипотеки в 2023 году. Он отметил, что градостроительный потенциал в регионе составляет более чем 2,5 млн квадратных метров жилой площади.

23 мая полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев заявлял, что «Арктическая ипотека» может быть запущена в течение лета.

Ранее Трутнев поручил ряду ведомств запустить льготную ипотеку в регионах Арктической зоны. К разработке проекта привлечены Минфин, Минстрой и Минвостокразвития.

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