СМИ сообщили о ввозе в Россию дорогой бытовой техники

Крупные ритейлеры в России начали поставлять под заказ премиальную бытовую технику, которая стоит больше 100 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что заказывать элитную технику через известные торговые сети безопаснее, чем у частников, однако за такую услугу придется переплатить в 1,5–2 раза.

По информации издания, крупные ритейлеры пока тестируют новый формат, а малый бизнес уже активно закупается под заказ за рубежом. В Российской Федерации возросло предложение услуг посредников-байеров, которые покупают за границей под заказ товары.

Уточняется, что используя услуги байера, существует риск столкнуться с мошенничеством, а также необходимо переплачивать за логистику. Кроме того, непонятно, кто будет отвечать, если при доставке дорогая техника будет повреждена.

10 мая стало известно и намерении властей Казахстана ужесточить контроль параллельного импорта в России может привести к значительному удорожанию бытовой техники, включая холодильники, на внутреннем рынке РФ. В результате позиции руководства центральноазиатской страны стоимость ввоза данной продукции в Россию рискует заметно вырасти.

Ранее сообщалось, что председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает упрощенный порядок ввоза электронных устройств на территорию страны еще на один год — до конца 2023 года.