Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о ввозе в Россию дорогой бытовой техники

«Известия»: элитную бытовую технику начали ввозить в Россию под заказ

close
100%
Александр Гальперин/РИА «Новости»

Крупные ритейлеры в России начали поставлять под заказ премиальную бытовую технику, которая стоит больше 100 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что заказывать элитную технику через известные торговые сети безопаснее, чем у частников, однако за такую услугу придется переплатить в 1,5–2 раза.

По информации издания, крупные ритейлеры пока тестируют новый формат, а малый бизнес уже активно закупается под заказ за рубежом. В Российской Федерации возросло предложение услуг посредников-байеров, которые покупают за границей под заказ товары.

Уточняется, что используя услуги байера, существует риск столкнуться с мошенничеством, а также необходимо переплачивать за логистику. Кроме того, непонятно, кто будет отвечать, если при доставке дорогая техника будет повреждена.

10 мая стало известно и намерении властей Казахстана ужесточить контроль параллельного импорта в России может привести к значительному удорожанию бытовой техники, включая холодильники, на внутреннем рынке РФ. В результате позиции руководства центральноазиатской страны стоимость ввоза данной продукции в Россию рискует заметно вырасти.

Ранее сообщалось, что председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает упрощенный порядок ввоза электронных устройств на территорию страны еще на один год — до конца 2023 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях