Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбер подвел итоги соревнований инкассаторов и сотрудников службы безопасности банка

Кузнецов: забота о сохранности сбережений клиентов Сбера является приоритетом

close
100%
пресс-служба Сбера

Сбер подвел итоги всероссийских соревнований инкассаторов и сотрудников службы безопасности банка, которые прошли на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

«На этих ежегодных соревнованиях мы определяем сильнейших среди подразделений инкассации и безопасности. Каждый год соревнования разные, каждый год в них новые элементы, чтобы определить сильнейших. Здесь собрались наши лучшие сотрудники, мы создали для них все условия, чтобы они проявили свои лучшие профессиональные качества», — сказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Отмечается, что в течение двух дней команды из разных регионов страны проходили испытания, которые позволяют определить уровень профессионализма и готовности действовать во время нештатных ситуаций, а также оценить знание сотрудниками нормативных документов. Помимо командных прошли и личные первенства.

Так, инкассаторские бригады и сотрудники служб безопасности соревновались в различных дисциплинах, в том числе в эстафете на специальных автомобилях с имитацией прокола колеса, стрельбой, возгоранием и оказанием первой медицинской помощи. Также прошли отдельные состязания в стрельбе, вождении спецавтомобиля, преодолении полосы препятствий, противопожарной подготовке, триатлоне.

«Мы считаем, что очень важно сверить часы, уточнить наши цели, поставить новые задачи и сфокусироваться на них. Забота о сохранности сбережений клиентов и ценностей банка – в приоритете для нас. Мошенники пытаются изыскать все новые способы для реализации своих преступных замыслов, но мы идем на полшага впереди», — добавил Кузнецов.

В командном зачете среди инкассаторов лучшими стали сотрудники Центрально-Черноземного, Уральского и Волго-Вятского банков, а среди сотрудников службы безопасности представители Байкальского, Волго-Вятского и Юго-Западного банков. Лучшими стрелками Сбера стали сотрудники безопасности Владислав Чирков и Михаил Казанкин из Волго-Вятского банка, а также инкассатор Алексей Барков из Центрально-Черноземного банка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях