Доля юаня в платежах через SWIFT выросла до максимума за полтора года

Доля юаня в международных платежах через систему SWIFT достигла рекорда за последние полтора года, составив 2,54%. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на изученные данных системы.

Показатель, заметно превышающий майское значение этого года, был зафиксирован в январе 2022 года — тогда доля юаня в платежах через SWIFT составляла 3,2%. А за месяц, то есть по сравнению с апрелем 2023 года, доля выросла на 0,25 п.п.

В публикации отметили, что доллар в мае 2023 года остался самой популярной валютой для международных расчетов. Его доля составила 42,6%, но по сравнению с апрелем она сократилась на 0,11 п.п.

При этом доля европейской валюты за месяц так и не изменилась. По итогам мая она осталась на уровне 31,7%.

24 мая премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе переговоров в Пекине с премьером госсовета КНР Ли Цяном заявил, что уже 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем проводятся в национальных валютах. По его словам, Россия стала лидером по поставкам нефти в Китай. Также продолжают расти поставки природного газа, угля и электроэнергии.