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У российской «дочки» Google забрали все деньги

ФССП сняла со счетов российской «дочки» Google все деньги

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Dado Ruvic/Reuters

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ еще в апреле 2023 года сняла со счетов юрлица Google в России все денежные средства. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на материалы российской «дочки».

В материалах компании говорится, что на 31 декабря 2022 года остаток денежных средств и их эквивалентов составлял 375,5 млн рублей против 3,09 млрд рублей на конец 2021 года и 11,4 млрд рублей на конец 2020 года. По состоянию на 31 декабря 2022 года на остаток денежных средств ООО «Гугл» был наложен арест.

В публикации указали, что все денежные средства были переведены на счет ФССП в виде обеспечительной меры по судебным разбирательствам.

В конце сентября прошлого года агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора сообщило, что введение начальной процедуры банкротства в отношении российского подразделения Google — ООО «Гугл» — приостановлено. Это связано с неуплатой американской IT-компанией Google назначенного оборотного штрафа в размере 21,7 млрд рублей за повторное неудаление противоправной информации.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление дочерней компании Google в России — ООО «Гугл» — о собственном банкротстве, а также ввел в этой организации начальную процедуру банкротства – наблюдение.

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