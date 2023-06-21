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Стало известно о допуске к торгам акций владельца финтеха CarMoney

Мосбиржа разрешила торговать акциями владельцу финтеха CarMoney

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Мосбиржа допустила к торгам акции компании «СмартТехГрупп», которой владеет финтех-сервис CarMoney. Объем размещения составил 600 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Московская биржа допустила к торгам акции «СмартТехГрупп» — материнской компании финтех-сервиса компании CarMoney, работающего в российском сегменте залоговых займов. С 3 июля 2023 года бумаги будут включены в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже.

В сообщении торговой площадки указано, что компания выбрала процедуру прямого листинга для разрешения акций. Совокупный объем вложений составляет 600 млн рублей. Сами торги будут проводиться в российских рублях.

В середине апреля интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение директора департамента рынка акций Мосбиржи Бориса Блохина писало, что специалисты Московской биржи в январе и феврале 2023 года выявили 8 попыток дестабилизации цен на акции. По его словам, за весь 2022 год таких ситуаций было 13.

Ранее директор департамента листинга Московской биржи Екатерина Нагаева заявила, что российский фондовый рынок стал менее прозрачным из-за нежелания ряда корпоративных эмитентов ценных бумаг раскрывать информацию для инвесторов.

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