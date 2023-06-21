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В Крыму назвали предварительную сумму от продажи имущества украинских бизнесменов

Власти Крыма: намерены выручить от продажи имущества украинских бизнесменов до 2 млрд рублей

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что республика в 2023 году рассчитывает получить от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов не менее 1,9 миллиарда рублей. Об этом он сказал на сессии парламента.

Константинов уточнил, что все полученные средства от продажи такого имущества поступят в бюджет Республики Крым.

Ранее Константинов сообщал, что в Крыму национализировали до 700 объектов, принадлежавших украинским политикам, бизнесменам и олигархам.

По словам чиновника, под национализацию попало имущество украинских бизнесменов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других.

Также парламентарий заявлял, что украинские олигархи продолжают скрывать финансовые активы в Крыму, занимаясь перерегистрацией на различные аффилированные предприятия.

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