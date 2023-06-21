В Китае сообщили о резком росте поставок сжиженного природного газа из России

С января по май текущего года объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай выросли на 66,8%. Этот показатель достиг отметки 3,03 млн тонн, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

При этом за данный отрезок времени также увеличилась выручка Москвы от продажи этого вида топлива в Китай. В стоимостном выражении российский экспорт СПГ в азиатскую страну вырос на 25,1%, превысив $2,18 млрд, уточняется в статье.

«Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай в январе-мае увеличились в годовом исчислении на 66,8%, до 3,03 млн тонн <...> В стоимостном выражении импорт указанного энергоносителя из РФ вырос на 25,1%, превысив $2,18 млрд. По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на четвертом месте», — заключается в материале.

8 июня вице-премьер Александр Новак заявил, что на данный момент значительная часть расчетов России по поставкам энергоресурсов проходит в национальных валютах РФ, Индии и Китая — в рублях, рупиях и юанях соответственно. За последнее время увеличилось число стран, желающих проводить расчеты с Россией в национальных валютах.