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Американский инвестор заявил о развенчании западного мифа о России

Американский инвестор Шостак: ПМЭФ опроверг тезис о международной изоляции России

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Газета.Ru

Состоявшийся на прошлой неделе Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) показал, что речи о международной изоляции России не идет. Об этом заявил ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

«Прошедший ПМЭФ все же опроверг тезис о международной изоляции России», — сказал он.

По словам Шостака, в этом году на форуме Восток пришел на смену Западу. Инвестор допустил, что этот тренд сохранится и в будущем.

По мнению Шостака, самым заметным иностранным лидером на форуме стал президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который говорил о ключевой роли России в установлении сбалансированного миропорядка.

16 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакого вакуума в экономике России из-за санкций нет, а Россия не находится в изоляции.

За день до этого экономический обозреватель Юрий Пронько также отметил, что утверждения западных политиков о том, что Российская Федерация изолирована от всего мира, являются недостоверными.

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