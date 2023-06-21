Состоявшийся на прошлой неделе Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) показал, что речи о международной изоляции России не идет. Об этом заявил ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

«Прошедший ПМЭФ все же опроверг тезис о международной изоляции России», — сказал он.

По словам Шостака, в этом году на форуме Восток пришел на смену Западу. Инвестор допустил, что этот тренд сохранится и в будущем.

По мнению Шостака, самым заметным иностранным лидером на форуме стал президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который говорил о ключевой роли России в установлении сбалансированного миропорядка.

16 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакого вакуума в экономике России из-за санкций нет, а Россия не находится в изоляции.

За день до этого экономический обозреватель Юрий Пронько также отметил, что утверждения западных политиков о том, что Российская Федерация изолирована от всего мира, являются недостоверными.