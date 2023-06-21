Российский банкир дал прогноз о рекордном росте ипотеки в 2023 году

Председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев заявил, что выдача ипотечных кредитов в РФ в 2023 году превысит 6 трлн рублей, что станет рекордным результатом. Об этом Сысуев сказал в интервью РИА Новости.

Банкир сообщил, что на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла встреча, на которой обсуждалась позиция Центрального банка России, считающего, что «вентиль нужно немного прикручивать». Сысуев считает, что если ситуация с регулированием не изменится и будет такой же, как в настоящее время, как сейчас, то в 2023 году ипотека достигнет рекордных величин. В целом по рынку она превысит 6 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что экономист, директор Института социально-экономических исследований, Алексей Зубец пришел к выводу, что в России сократилась прослойка граждан, способных купить жилье. По его данным, количество людей, которые, в принципе, могут взять ипотеку, практически исчерпано. Без ипотеки просто взять и купить жилье могут только 5% населения страны. С ипотекой — 10%.