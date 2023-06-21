Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский банкир дал прогноз о рекордном росте ипотеки в 2023 году

Банкир Сысуев: в 2023 году в РФ выданные ипотечные кредиты превысят 6 трлн рублей

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев заявил, что выдача ипотечных кредитов в РФ в 2023 году превысит 6 трлн рублей, что станет рекордным результатом. Об этом Сысуев сказал в интервью РИА Новости.

Банкир сообщил, что на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла встреча, на которой обсуждалась позиция Центрального банка России, считающего, что «вентиль нужно немного прикручивать». Сысуев считает, что если ситуация с регулированием не изменится и будет такой же, как в настоящее время, как сейчас, то в 2023 году ипотека достигнет рекордных величин. В целом по рынку она превысит 6 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что экономист, директор Института социально-экономических исследований, Алексей Зубец пришел к выводу, что в России сократилась прослойка граждан, способных купить жилье. По его данным, количество людей, которые, в принципе, могут взять ипотеку, практически исчерпано. Без ипотеки просто взять и купить жилье могут только 5% населения страны. С ипотекой — 10%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях