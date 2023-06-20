Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России предложили доработать инструмент безотзывных вкладов

ЦБ: инструмент безотзывного вклада необходимо доработать, создав дополнительные стимулы

close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Инструмент безотзывного вклада необходимо доработать. В частности, стоит создать дополнительные стимулы и гарантии. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

«Вопрос безотзывных вкладов — «в лобовую» не проходит эта идея, мне кажется, можно попробовать предложить более комплексный подход, чтобы с одной стороны, обеспечить более долгосрочный пассив для кредитных организаций, с другой — создать дополнительные стимулы для физических лиц», — отметил Чистюхин.

По его словам, сам Банк России поддерживает идею создания безотзывных вкладов.

В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что страховое покрытие по подобным вкладам надо поднять с 1,4 млн до 10 млн рублей, а также освободит от уплаты налогов вклады на срок от трех лет. В целом, данные вклады не являются весомым источником для бюджета, так как их доля крайне мала.

В конце сентября прошлого года руководитель департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов заявил, что Центробанк работает над идеей безотзывных вкладов и в настоящее время изучает различные модификации этого инструмента. Среди них — возможность частичного снятия денежных средств с подобных вкладов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях