В России предложили доработать инструмент безотзывных вкладов

Инструмент безотзывного вклада необходимо доработать. В частности, стоит создать дополнительные стимулы и гарантии. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

«Вопрос безотзывных вкладов — «в лобовую» не проходит эта идея, мне кажется, можно попробовать предложить более комплексный подход, чтобы с одной стороны, обеспечить более долгосрочный пассив для кредитных организаций, с другой — создать дополнительные стимулы для физических лиц», — отметил Чистюхин.

По его словам, сам Банк России поддерживает идею создания безотзывных вкладов.

В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что страховое покрытие по подобным вкладам надо поднять с 1,4 млн до 10 млн рублей, а также освободит от уплаты налогов вклады на срок от трех лет. В целом, данные вклады не являются весомым источником для бюджета, так как их доля крайне мала.

В конце сентября прошлого года руководитель департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов заявил, что Центробанк работает над идеей безотзывных вкладов и в настоящее время изучает различные модификации этого инструмента. Среди них — возможность частичного снятия денежных средств с подобных вкладов.