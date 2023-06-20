Бывшие магазины Decathlon откроются в России под новым названием

Бывшие магазины французской сети спортивных товаров Decathlon, которые ранее были проданы новой компании, откроются в России в октябре 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в компании.

По данным портала, продажа бизнеса уже состоялась — деньги переведены, договоры подписаны, около 90 магазинов по всей России, а также остатки товара переданы новой команде. Предполагается, что новые магазины могут открыться под названиями «Десятиборье», dec. и «ДК».

Как рассказал собеседник Mash, в настоящее время менеджмент ищет поставщиков и рассчитывает объемы необходимого товара. Ожидается, что в первое время ассортимент будет отличаться от классического варианта из-за проблем с логистикой.

Всего планируется открыть 30–35 магазинов в наиболее популярных точках.

Сеть Decathlon приостановила работу в России в марте прошлого года, потому что возникли проблемы с доставкой товаров из-за рубежа. В мае газета «Известия» со ссылкой на источники сообщала, что Decathlon нашел покупателей на часть своих магазинов в России и сделка уже одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. По информации «Ведомостей», турецкая компания FLO Retailing (собственник российского Reebok) и ливанская Azadea Group (владелец комплекса Dubai Mall) могут приобрести бизнес Decathlon в России. Соответствующие переговоры уже ведутся.

Всего у Decathlon 25 магазинов и один склад в собственности. В то же время компания арендует 17 магазинов.