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В Польше заявили, что Россия стала причиной роста инфляции в стране

Do Rzeczy: Польша перекладывает вину за рост цен на Россию и не видит собственных ошибок

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Польше обвинили Россию в росте инфляции в стране. При этом польское правительство не видит очевидных проблем в экономике и политике государства и просто перекладывает всю вину на российскую сторону. Об этом пишет Do Rzeczy.

В публикации отметили, что польские власти все свои неудачные экономические решения начали перекладывать на действия Москвы и спецоперацию на Украине. Кроме того, по заявлениям некоторых польских политиков, рост инфляции в стране также является результатом влияния России.

По данным издания, раньше президент страны Анджей Дуда и другие чиновники брали на себя ответственность за рост цен. При этом объясняли это все тем, что в мире выросла стоимость топлива и из-за этого подскочили цены в магазинах. Однако сейчас риторика политиков изменилась и во всех негативных последствиях в стране виновата Россия.

Автор публикации напомнил, что инфляция в Польше была одной из самых высоких в Европе в 2021 году, то есть еще до начала спецоперации России на Украине. В декабре 2021 года Польша занимала третье место с результатом в 8%. Выше рост цен был лишь в Эстонии (12%) и Литве (10,7%).

В середине февраля газета Rzeczpospolita писала, что по итогам четвертого квартала 2022 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) Польши сократился на 2,4% по сравнению с показателем за третий квартал того же года. Ни одна из стран Евросоюза (ЕС), по которым имеются статистические данные, не столкнулась за этот период времени с аналогичным падением экономики.

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