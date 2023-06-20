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Рестораны в России начали поднимать цены

«Известия»: российские рестораны повысили цены на 10% в июне из-за подорожания продуктов

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Shutterstock

Цены на меню в российских ресторанах выросли на 10% в июне. Такая ситуация сложилась из-за подорожания импортных продуктов. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на сообщение от Федерации отельеров и рестораторов РФ (ФРиО).

По данным ФРиО, цены на блюда в меню российских ресторанов в июне выросли в среднем на 10%. Это связано с увеличением стоимости импортных продуктов, пояснили представители нескольких крупных ресторанных сетей. Причем по некоторым категориям рост цен может доходить до 35%.

Эксперты рынка посчитали, что сильнее всего за год подорожало оливковое масло (+34%). Рыба же выросла в цене на 25%, а морепродукты поднялись в среднем на 14%. Учитывая, что в себестоимости меню продукты составляют около 30%, с ростом цен на различные позиции стали дорожать блюда.

Аналитики добавили, что сейчас востребованность кафе, ресторанов и фуд-кортов в торговых центрах стала расти. При этом из-за резкого роста цен на блюда спрос может упасть и люди просто перестанут посещать то или иное заведение.

В начале января председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов заявил, что цены в российских ресторанах в 2022 году выросли примерно на 20%.

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