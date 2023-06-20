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ФТС РФ сообщила, что пока не планирует снова публиковать таможенную статистику

Врио главы ФТС Давыдов: служба пока не вернется к публикации таможенной статистики

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Виталий Аньков/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов заявил, что служба не планирует в ближайшее время возвращаться к публикации таможенной статистики, которую ФТС перестала обнародовать весной 2022 года. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах прошедшего Петербургского международного экономического форума.

Он объяснил такое решение тем, что против России ведется «экономическая война».

«Против нас идет настоящая экономическая война, поэтому подыгрывать и карты свои раскрывать в ближайшей перспективе смысла мы не видим», — сказал Давыдов.

В мае врио главы ФТС России Руслан Давыдов сообщал, что объем экспорта из РФ, за исключением нефти и газа, из-за санкций сильно не пострадал. По его словам, показатели первого квартала 2023 года по некоторым позициям оказались даже лучше, чем в 2019 году.

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