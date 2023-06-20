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Грузия вышла на лидирующую позицию по поставкам вин в Россию

«Ъ»: Грузия заняла первое место по поставкам вин в Россию, вытеснив Италию

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Depositphotos

Грузия заняла первое место в России среди экспортеров тихих вин, опередив Италию. С января по май 2023 года поставки подскочили на 63%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на таможенные данные.

По итогам января — мая 2023 года Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию, опередив Италию. За этот период из Грузии было ввезено 24,15 млн л тихих вин, из Италии — 23,36 млн л. То есть импорт из этих стран, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 63% и 31% соответственно.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что поставки вина из Грузии стали расти еще в конце прошлого года из-за отсутствия каких-либо проблем с оплатой и транспортировкой. Кроме того, грузинские вина более доступны в цене и основная их доля представлена в низком и среднем ценовом сегменте. При этом поставки из Италии серьезно осложняются из-за проблем с платежами и изменением курсов валют.

Аналитики посчитали, что сейчас в ретейле именно грузинские вина являются основным конкурентом отечественной продукции. Кроме того, вполне вероятно, что Грузия сможет удержать первое место по ввозу тихих вин в Россию. Этому поспособствует простая логистика, легкость в расчетах и невысокие цены продукции.

7 июня РИА Новости, ссылаясь на представителей винной отрасли, сообщило, что Ассортимент импортного вина в российских ресторанах сократился из-за отказов европейских производителей работать с поставщиками из России.

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