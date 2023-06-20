Правительство просят разрешить перевод денег с материнского капитала на вклад

Правительство России попросили разрешить гражданам переводить деньги с материнского капитала на банковский вклад. Такую инициативу направила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, сообщает газета «Известия».

Согласно документу, по статистике, 20,7%, или 0,55 трлн руб. получателей материнского капитала, не знают как распорядиться маткапиталом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию. По итогам прошлого года на его индексацию потратили около 96,2 млрд руб., отмечается в нем.

В связи с этим, говорится в обращении депутата, целесообразно расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты (сроком на пять лет) с возможностью продления в аккредитованных Социальным фондом России (СФР) и Минфином РФ финансовых институтах и получать процентный доход по таким вкладам.

В случае отказа граждан от пролонгации вклада правительству предложили предусмотреть возвращение средств обратно в СФР для их использования на предусмотренные законом цели.

Лантратова в своем письме заявила, что если ее предложение будет поддержано, то это позволит нивелировать снижение денежных доходов для российских семей и индексировать их в последующие годы, государство сможет сэкономить на индексации десятки млрд руб., а банковский сектор повысит устойчивость.

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов назвали инициативу заслуживающей обсуждения. В комитете по вопросам семьи, женщин и детей же скептически отнеслись к инициативе.

Ранее сообщалось, что в России могут разрешить использовать маткапитал на ремонт и реконструкцию таунхаусов.