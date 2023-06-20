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В Европарламенте рассказали, когда ЕС может принять новый пакет антироссийских санкций

Депутат ЕП Бек заявил, что ЕС может принять 11-й пакет санкций против РФ в конце июня

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AP

Евросоюз (ЕС) может принять новый, 11-й пакет санкций в отношении России в конце июня. Об этом сообщил газете «Известия» депутат Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек.

Как заявил депутат, новый пакет антироссийских санкций могут принять к саммиту ЕС, который пройдет 29–30 июня.

Наибольшей угрозой для экономики РФ были принятые в 2022 году финансовые санкции и ограничения на импорт российских энергоносителей (угля и нефти), напомнил Бек и отметил, что российское правительство оказалось очень хорошо подготовлено, несмотря на беспрецедентный размах этих ограничений.

По его мнению, с тех пор ни один из пакетов санкций не оказал решающего воздействия на Россию, то же самое будет и с новым.

Он считает, что ЕС продолжает вводить новые санкции в отношении Москвы «без особого эффекта», потому что не хочет признавать поражение своей ограничительной политики. Очередные ограничения нанесут ущерб населению ЕС в той же степени, что и российскому, заключил евродепутат.

Ранее Bloomberg писал, что Литва планирует в одностороннем порядке запретить ряд товаров двойного назначения, которые могут попасть в Россию через Белоруссию. В списке находится примерно 60 позиций, которых нет в перечне Евросоюза.

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