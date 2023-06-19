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Международные корпорации планируют дать работу 250 тыс. беженок с Украины

Der Spiegel: международные корпорации планируют дать работу 250 тыс. украинок

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anfisa.amira/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Несколько десятков международных корпораций заключили соглашение о предоставлении обучения и трудоустройства свыше 250 тыс. беженцев из Украины и других стран Европы, в основном, женского пола. Об этом сообщает Der Spiegel.

Конференция по данному вопросу состоялась в Париже по инициативе организации Tent Partnership for Refugees. Идеологом мероприятия стал курдский миллиардер Хамди Улукая, когда-то прибывший в США в статусе мигранта.

К соглашению присоединились компании Accenture, Adecco, Amazon, Cisco, Generali, Hilton, ISS, Marriott International, Microsoft, Randstad, Starbucks и The Body Shop.

«Женщинам-беженкам из Украины в поисках работы приходится преодолевать множество препятствий — от незнания языка до необходимости ухаживать за детьми. Экономика должна помочь устранить эти препятствия и дать возможность пострадавшим начать работу», — заявил Улукая.

Наибольшее значение в рамках программы будет уделено беженцам, находящимся на территории Польши, где сейчас временно проживают 1,5 млн граждан Украины.

Ранее офис омбудсмена Украины сообщил, что в странах ЕС изъяли 240 детей из семей украинских беженцев.

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